La definizione e la soluzione di: Non è sempre muta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Acca

Curiosità/Significato su: Non e sempre muta muta (biologia) La muta (più propriamente definita ecdisi) è un fenomeno biologico che consiste nel rinnovamento periodico delle piume negli uccelli, dei peli nei mammiferi 3 ' (401 parole) - 14:33, 19 apr 2021

Altre definizioni con sempre; muta; L'acciaio sempre lucido; Il rovescio di sempre; Non sempre, alcune volte; Lo è la storia di sempre; La ninfa mutata in alloro; Limputato... meno mutato; Indossa la muta di neoprene; Una spremuta che si può bere calda; Ultime Definizioni