La definizione e la soluzione di: Non è mai andato a scuola.

Soluzione 10 lettere : Analfabeta

Curiosità/Significato su: Non e mai andato a scuola Wonder (film) (categoria Voci con template Collegamenti esterni e qualificatori sconosciuti) 27 interventi chirurgici e, un po' per questo e un po' per paura della reazione degli altri bambini, non è mai andato a scuola in vita sua. Quando deve 11 ' (1 156 parole) - 17:09, 26 mag 2021

