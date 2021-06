La definizione e la soluzione di: Lo è il mare in tempesta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Agitato

Curiosità/Significato su: Lo e il mare in tempesta Cristo nella tempesta sul mare di Galilea Cristo nella tempesta sul mare di Galilea (o anche solo tempesta sul mare di Galilea) è un dipinto a olio su tela realizzato nel 1633 dal pittore olandese 4 ' (450 parole) - 21:39, 4 mag 2021

