La definizione e la soluzione di: Il... in tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Der

Curiosità/Significato su: Il... in tedesco tedesco tedesco – inerente alla Germania tedesco – lingua tedesco – appartenente al gruppo etnico dei tedeschi Domenico tedesco – allenatore italo-tedesco attualmente 2 ' (195 parole) - 00:03, 22 feb 2021

