La definizione e la soluzione di: I ferri per lavorare a maglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : Uncinetti | Aghi

Curiosità/Significato su: I ferri per lavorare a maglia ferri (maglia) I ferri o aghi sono gli strumenti di base utilizzati per la realizzazione dei lavori a maglia. Si possono trovare in commercio in diversi materiali la 3 ' (405 parole) - 14:38, 4 lug 2019

Altre definizioni con ferri; lavorare; maglia; Ferri del focolare; Serve per cuocere ai ferri; Una bistecca ai ferri per più di uno; Si usa per cuocere ai ferri; Lavorare di badile; Comincia a lavorare dopo pranzo; Macchine per lavorare pezzi; Lavorare... in centro; Borsa fatta a maglia; La Nazionale calcistica in maglia arancione; Maglia a maniche lunghe; Ha la maglia nerazzurra; Ultime Definizioni