La definizione e la soluzione di: Categoria in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Cat

Curiosità/Significato su: Categoria in breve George R. R. Martin (Categoria Scrittori in lingua inglese) Premio Locus e il Premio Nebula per Re della sabbia nella Categoria miglior racconto breve. Negli anni ottanta i romanzi e i racconti di Martin ricevettero 38 ' (4 821 parole) - 17:17, 19 mar 2021

Altre definizioni con categoria; breve; Una categoria dei welter; Linsieme dei doveri e delle responsabilità di una categoria professionale; Nata a Roma il 12 ottobre 1994, la judoka italiana rafigurata nella foto è la campionessa europea per il 2020 nella categoria 52 kg; Categoria, condizione; Breve squillo; Un caffè senza caffeina... in breve; Breve tratto di tempo; Come prima...in breve; Ultime Definizioni