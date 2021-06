La definizione e la soluzione di: La bambinaia... per il bimbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tata

Curiosità/Significato su: La bambinaia... per il bimbo Louise Brown (categoria Nati il 25 luglio) 2013 ha partorito un altro maschio, Aiden. Dopo aver lavorato per qualche tempo come bambinaia, è stata assunta in un ufficio postale. Vive a Bristol. ^ http://news 2 ' (247 parole) - 01:19, 28 mar 2021

