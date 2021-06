La definizione e la soluzione di: Vissero in Mesopotamia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Sumeri

Curiosità/Significato su: Vissero in Mesopotamia Storia della Mesopotamia La Mesopotamia è un ampio bacino geografico che si estende dall'Altopiano iranico al Mediterraneo, compreso tra i corsi dei fiumi Tigri ed Eufrate. Tra 40 ' (5 566 parole) - 11:00, 4 feb 2021

Altre definizioni con vissero; mesopotamia; Nel Medio vissero Dante e Giotto; Vissero prima di noi; Antico abitante della Mesopotamia; Precedettero i Babilonesi in Mesopotamia; L'antica regione della Mesopotamia in cui sorgeva Susa; Ultime Definizioni