La definizione e la soluzione di: Vernice per tinteggiature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : Idropittura

Curiosità/Significato su: Vernice per tinteggiature Pigmenti del cadmio (sezione Impiego del cadmio nei colori per artisti) industrialmente per la fabbricazione di materie plastiche non connesse con usi alimentari e di cucina. Sono invece ritenuti di scarsa utilità come vernici per l'architettura 4 ' (564 parole) - 17:56, 24 giu 2019

Altre definizioni con vernice; tinteggiature; Vernice per le unghie; Vernice lucida; Le mani di vernice sovrapposte; Ultime Definizioni