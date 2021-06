La definizione e la soluzione di: Si usa per raccogliere le foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Rastrello

Curiosità/Significato su: Si usa per raccogliere le foglie Aspalathus linearis foglie è da sempre usata dalle popolazioni locali. Le foglie, dopo la raccolta, sono tritate, fatte fermentare e asciugare. La bevanda si prepara per 6 ' (634 parole) - 18:47, 9 feb 2021

