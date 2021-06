La definizione e la soluzione di: Si usa come antisettico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Acido Borico

Curiosità/Significato su: Si usa come antisettico Canna indica delle radici si usa come diuretico e le foglie come cicatrizzante; il succo di queste si usa come antisettico. Le foglie appena recise si usano sopra le 7 ' (877 parole) - 03:26, 14 gen 2021

