La definizione e la soluzione di: Uno schermo per trasmettere risultati sportivi o messaggi pubblicitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : VideoTabellone

Curiosità/Significato su: Uno schermo per trasmettere risultati sportivi o messaggi pubblicitari Rai 1 ( RAI UNO) maschile 2017, prima volta di uno sport diverso da calcio ed F1 dal 2000. Nella stagione 2018-2019 è tornata a trasmettere in diretta non esclusiva, dopo 117 ' (12 028 parole) - 21:47, 23 giu 2021

