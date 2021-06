La definizione e la soluzione di: Una sferzante presa in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Satira

Curiosità/Significato su: Una sferzante presa in giro Fratelli Marx fratelli Marx sono tra i comici più amati di tutti i tempi, per l'umorismo sferzante e sopra le righe con cui hanno bersagliato l'uomo, la società, e tutte 15 ' (1 980 parole) - 23:04, 9 mag 2021

Altre definizioni con sferzante; presa; giro; Lo è una sorpresa più che gradita; La tintarella presa al mare; Impresa aviatoria; La comporta ogni impresa; Un giro che si espande... mangiando; Fu acerrimo nemico dei Girondini; Il Giro ciclistico di Spagna; Prendere in giro, deridere; Ultime Definizioni