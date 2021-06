La definizione e la soluzione di: Tiene in piega i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Retina

Curiosità/Significato su: Tiene in piega i capelli Gonzalo Higuaín (sezione 2006-2009: i due campionati consecutivi e la prima Supercoppa spagnola) dall'url originale il 7 settembre 2012). ^ Adriano Seu, Supershow: il Real piega il Barça. Mou si prende il primo trofeo, su gazzetta.it, 29 agosto 2012 99 ' (7 956 parole) - 14:33, 20 giu 2021

Altre definizioni con tiene; piega; capelli; Sostiene l’accusa; La contiene il pane integrale; Il cocchiere le tiene in mano; E' nero se contiene crusca; Una piega marginale; Strumento di precisione impiegato per misurare gli angoli; Il foglietto giapponese artisticamente ripiegato; E' un impiegato tuttofare; Cilindro... di capelli; Si prende per i capelli; L'asciugacapelli elettrico; I capelli di Bob Marley; Ultime Definizioni