Tanto è tutto lo _, dice chi non sa distinguere

Soluzione 6 lettere : Stesso

Curiosità/Significato su: Tanto e tutto lo _, dice chi non sa distinguere Virtù cardinali (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) L'uomo prudente allora non è Tanto l'indeciso, il cauto, il titubante, ma al contrario è uno che sa decidere con sano realismo, non si fa trascinare dai 11 ' (1 240 parole) - 23:26, 18 apr 2021

