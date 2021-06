La definizione e la soluzione di: Strutture per anziani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RSA

Curiosità/Significato su: Strutture per anziani Centro diurno per anziani I Centri diurni per anziani sono Strutture che offrono vari servizi di natura socio-assistenziale alle persone della terza età. Hanno la finalità di essere 4 ' (476 parole) - 00:43, 29 set 2020

