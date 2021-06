La definizione e la soluzione di: Lo si stende a mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Lo si stende a mani

Ulisse (sezione Ritorno in patria, a Itaca) La mattina dopo Polifemo fa uscire a pascolare le sue pecore, ma per evitare che qualcuno fugga, stende le mani in modo da tastare il vello delle pecore 37 ' (4 956 parole) - 17:56, 31 mag 2021