La definizione e la soluzione di: Sta per internazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Int

Curiosità/Significato su: Sta per internazionale Football Club internazionale Milano Ambrosiana Milano (disambigua). Il Football Club internazionale Milano, meglio conosciuto come internazionale (/interna??jo'nale/) o più semplicemente come 107 ' (9 574 parole) - 00:33, 22 giu 2021

Altre definizioni con internazionale; Grande organizzazione internazionale; Un consesso internazionale; La stazione spaziale internazionale in orbita; Sigla da moneta internazionale; Ultime Definizioni