La definizione e la soluzione di: Fa la spiga come il grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Avena

Curiosità/Significato su: Fa la spiga come il grano Triticum aestivum ( grano tenero) Il Triticum aestivum (o Siligo), o Triticum vulgare, noto come grano tenero, è una pianta erbacea della famiglia delle Poaceae. I frumenti teneri comprendono 43 ' (5 821 parole) - 16:34, 6 feb 2021

