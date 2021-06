La definizione e la soluzione di: Scoppiano in bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Risa

Curiosità/Significato su: Scoppiano in bocca Bubble tea gommose di tapioca (dette anche boba), popping boba (sferette che Scoppiano in bocca rilasciando succhi di vari gusti), gelatina di frutta o altre gelatine 8 ' (1 082 parole) - 21:02, 17 mag 2021

A caval __ non si guarda in bocca proverbio; A __ donato non si guarda in bocca; Fanno restare i propri clienti a bocca aperta; Nasce nel Tibet c sbocca presso Karachi;