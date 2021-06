La definizione e la soluzione di: Sciabolata che non taglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Piattonata

Curiosità/Significato su: Sciabolata che non taglia Glossario calcistico (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) agevole). Sciabolata : palla messa in area da un calcio piazzato. Il termine è diventato famoso grazie al telecronista Sandro Piccinini, che è solito usarlo 91 ' (10 911 parole) - 17:28, 20 giu 2021

Altre definizioni con sciabolata; taglia; Tagliano con l’acqua; Pezzi di stoffa frastagliati; La Maltagliati che fu una nota attrice teatrale; Cosi è il bosco che si taglia; Ultime Definizioni