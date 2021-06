La definizione e la soluzione di: Un rimborso per le spese quotidiane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Diaria

Curiosità/Significato su: Un rimborso per le spese quotidiane Spesa (bilancio comunale) (sezione Titolo III - spese per rimborso di prestiti) termine rimborso di quota capitale di mutui e prestiti rimborso di prestiti obbligazionari rimborso di quota capitale di debiti pluriennali. Le spese derivanti 10 ' (1 374 parole) - 10:12, 6 apr 2021

Altre definizioni con rimborso; spese; quotidiane; Rimborso quotidiano; E' costituita dalle spese; La si impone alle spese; Esenzione dalle spese postali; Ultime Definizioni