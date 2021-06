La definizione e la soluzione di: Questa cosa... in tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Das

Curiosità/Significato su: Questa cosa... in tedesco Cosa nostra «Cosa nostra» (nel linguaggio comune genericamente detta mafia siciliana o semplicemente mafia) è un'espressione utilizzata per indicare un'organizzazione 157 ' (15 614 parole) - 23:36, 23 giu 2021

