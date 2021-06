La definizione e la soluzione di: In quella di San Pietro siede Francesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Cattedra

Curiosità/Significato su: In quella di San Pietro siede Francesco Pietro (apostolo) Disambiguazione – "San Pietro" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi San Pietro (disambigua). Simone detto Pietro (Betsaida, I secolo a 113 ' (13 809 parole) - 23:43, 16 giu 2021

