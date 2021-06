La definizione e la soluzione di: In quella blu si parcheggia a pagamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Zona

Curiosità/Significato su: In quella blu si parcheggia a pagamento Parcheggio a pagamento Gli apparati per il parcheggio a pagamento sono dei posti di stazionamento subordinati ad un'imposta che può essere applicata con diverse tecniche e avere 9 ' (1 143 parole) - 13:17, 5 mar 2021

Altre definizioni con quella; parcheggia; pagamento; Quella degli schiavi era un infame commercio; In quella bianca si scia; Quella nel fianco è un cruccio; Né questa né quella; Si fa con l'auto per parcheggiare; Il pagamento con cui si estingue il debito; Cedute a pagamento; Quella di un ostaggio... richiede il pagamento di un riscatto; Dilazione di pagamento; Ultime Definizioni