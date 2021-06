La definizione e la soluzione di: In quella bianca si scia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Settimana

Curiosità/Significato su: In quella bianca si scia Mohammad Reza Pahlavi ( Reza Scià) Pahlevi; Teheran, 26 ottobre 1919 – Il Cairo, 27 luglio 1980) è stato l'ultimo Scià di Persia; ha governato l'Iran dal 16 settembre 1941 fino alla Rivoluzione 41 ' (2 792 parole) - 22:49, 23 giu 2021

Altre definizioni con quella; bianca; scia; Quella nel fianco è un cruccio; Né questa né quella; E' pregiata quella di noce; A Parigi c'è quella de la Paix; Imbianca i campi; Se è bianca, è senza voto; Avvelena Biancaneve; Accolsero Biancaneve; Si lasciano nell' autorimessa; Sciabolata che non taglia; Non lasciare inoperoso; Lasciare nel dimenticatoio; Ultime Definizioni