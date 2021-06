La definizione e la soluzione di: Le preposizioni come in. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Proprie

Curiosità/Significato su: Le preposizioni come in Preposizione mentre le preposizioni articolate formate col per sono oggi desuete. Forme scisse delle altre preposizioni articolate (come a lo, a gli, su le ecc.) erano 6 ' (648 parole) - 16:43, 25 mag 2021

Altre definizioni con preposizioni; come; Nobili come certe parole; Come una porta a prova di... scasso; E' come dire... mai; Come le musiche che ricordano Schönberg; Ultime Definizioni