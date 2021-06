La definizione e la soluzione di: Il pittore delle danzatrici in tutù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Degas

Curiosità/Significato su: Il pittore delle danzatrici in tutu Piccola danzatrice di quattordici anni Piccola danzatrice di quattordici anni (in francese Petite danseuse de quatorze ans) è un modello in cera realizzato dal pittore Edgar Degas, dal quale 11 ' (1 381 parole) - 00:43, 10 feb 2021

Altre definizioni con pittore; delle; danzatrici; tutù; Grande pittore fiammingo del ’500 600; La personale del pittore; Enrico, pittore milanese contemporaneo; Gentile __, illustre pittore che visse a cavallo tra '300 e '400; Un pericolo delle ferite non disinfettate; Il complesso delle vicende dell’umanità; Una matita nella borsetta delle donne; La carrozza delle matrone romane; Le agitano le danzatrici spagnole; Ultime Definizioni