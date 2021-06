La definizione e la soluzione di: Si piegano soltanto in un senso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Dita

Curiosità/Significato su: Si piegano soltanto in un senso Edgar Degas (sezione In Italia) Degas, che si propone di cogliere la realtà senza metterla in posa, anzi, quasi di nascosto: in tal senso i suoi nudi presuppongono l'assenza di un osservatore 81 ' (8 560 parole) - 23:15, 5 giu 2021

Altre definizioni con piegano; soltanto; senso; Si ripiegano per fare l'orlo; Soltanto dopo la prima; Scrive soltanto... in tondo; Soltanto all'inizio; Vi entrano soltanto quelli che hanno... certi numeri; Il consenso di chi si associa; Inverte il senso della frase; Ragionano secondo il buon senso; Senso di ripugnanza; Ultime Definizioni