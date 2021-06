La definizione e la soluzione di: Penetranti come certi sguardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Intensi

Curiosità/Significato su: Penetranti come certi sguardi Dante Alighieri figlia: Jacopo, Pietro, Antonia e un possibile quarto, Giovanni. Dei tre certi, Pietro fu giudice a Verona e l'unico che continuò la stirpe degli Alighieri 158 ' (16 366 parole) - 20:16, 19 giu 2021

