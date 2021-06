La definizione e la soluzione di: Si pela per friggerla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Patata

Curiosità/Significato su: Si pela per friggerla Luca Cordero di Montezemolo edilizi a Capri, un anno di condanna per Montezemolo ^ Un anno di reclusione per il presidente della Ferrari con pena sospesa ^ Luca Cordero di Montezemolo 30 ' (2 677 parole) - 11:51, 20 mar 2021

Altre definizioni con pela; friggerla; Un pelandrone; L'arcipelago dell'Atlantico con Las Palmas; Il pelame che ricorda... argomenti futili; L'arcipelago con Itaca e Zante; Si taglia a fette per friggerla; Ultime Definizioni