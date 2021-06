La definizione e la soluzione di: La ninfa mutata in alloro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Dafne

Curiosità/Significato su: La ninfa mutata in alloro Dafne (naiade) il genere Daphne: la "ghirlanda di fiori" (Daphne cneorum), Daphne di febbraio o mezereon (Daphne mezereum) e alloro euforbia o alloro di legno (Daphne 15 ' (1 951 parole) - 19:25, 27 apr 2021

Altre definizioni con ninfa; mutata; alloro; Ninfa del mare; La ninfa amata dal dio Pan; La mitologica ninfa di cui restò unicamente la voce; Una mitica ninfa; Quelle d'alloro cingono il capo dei laureati; Quella d'alloro si dà al neolaureato; Si fanno di alloro o di fiori; I giallorossi; Ultime Definizioni