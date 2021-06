La definizione e la soluzione di: Il mezzo per le crociere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Nave

Curiosità/Significato su: Il mezzo per le crociere Costa Fascinosa (categoria Navi da crociera della Costa crociere) Costa Fascinosa è una nave da crociera della compagnia genovese Costa crociere. È stata ordinata nell'ottobre del 2007 e costruita nei cantieri navali 9 ' (767 parole) - 16:32, 7 giu 2021

