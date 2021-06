La definizione e la soluzione di: Lavorano in stabilimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Operai

Curiosità/Significato su: Lavorano in stabilimento stabilimento Sevel Val di Sangro Lo stabilimento Sevel Val di Sangro, aperto nel 1981, produce veicoli commerciali leggeri di FIAT, Citroën e Peugeot. Lo stabilimento sorge tra i comuni 6 ' (131 parole) - 11:18, 11 giu 2021

Altre definizioni con lavorano; stabilimento; Lavorano nella loro bottega; Lavorano per Enti pubblici; Lavorano con... il metro; Li lavorano le concerie; Le sezioni di uno stabilimento; Stabilimento industriale; Una sezione dello stabilimento; Stabilimento in cui si spremono le olive;