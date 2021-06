La definizione e la soluzione di: Indica il giorno in certi orologi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Datario

Curiosità/Significato su: Indica il giorno in certi orologi Storia della misurazione del tempo (sezione orologi a incenso) delle prime forme di orologi del genere. Gli orologi egizi dividevano il giorno in 12 parti, ciascuna di esse suddivise a loro volta in parti più precise 83 ' (9 786 parole) - 18:56, 10 mag 2021

La reazione a certi cibi; Determina certi incontri; Lascia incerti; Il kung di certi film orientali; Lorologio che dà la scadenza; In mezzo all'orologio; Un orologio ad alta precisione; In meteorologia è l'area di bassa pressione atmosferica;