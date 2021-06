La definizione e la soluzione di: Improduttiva per la siccità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Arida

Curiosità/Significato su: Improduttiva per la siccita Lesotho (sezione Siccità) sull'allevamento. La siccità in Lesotho è addirittura aggravata dalle cattive pratiche agricole. Il CIA World Factbook elenca le siccità periodiche nella 52 ' (6 315 parole) - 10:13, 20 giu 2021

