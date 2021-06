La definizione e la soluzione di: Hanno la tristezza in cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Mesti

Curiosità/Significato su: Hanno la tristezza in cuore tristezza vedi tristezza (disambigua). La tristezza è un'emozione contraria alla gioia e alla felicità. Essa può essere provata in condizioni normali, durante la vita 15 ' (1 785 parole) - 18:46, 13 giu 2021

