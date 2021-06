La definizione e la soluzione di: Gli automi in fabbrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Robot

Curiosità/Significato su: Gli automi in fabbrica Automa meccanico Nell'uso colloquiale, comportarsi come un "automa" significa agire in modo meccanico, senza pensare. Gli automi nel mondo ellenistico erano concepiti come 27 ' (3 014 parole) - 12:49, 1 mag 2021

Altre definizioni con automi; fabbrica; Le occupano i fabbricati; Fabbricava le Topolino; Si fabbrica in bobine; Lo deposita il fabbricante; Ultime Definizioni