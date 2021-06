La definizione e la soluzione di: Gli arresti in massa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Retate

Curiosità/Significato su: Gli arresti in massa Rastrellamento del Velodromo d'Inverno (categoria Ebraismo in Francia) condotta sul suolo francese durante la seconda guerra mondiale. Gli arresti in massa furono compiuti dalla polizia francese nell'intera città di Parigi 20 ' (1 755 parole) - 17:31, 10 feb 2021

