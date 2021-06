La definizione e la soluzione di: Giovanni in Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Ivan

Curiosità/Significato su: Giovanni in Russia Caterina II di Russia Bruckner, Caterina di Russia, Collana Le grandi biografie, Alberto Peruzzo, 1985. Isabel de Madariaga, Caterina di Russia (Russia in the Age of Catherine 90 ' (10 916 parole) - 19:41, 19 giu 2021

Altre definizioni con giovanni; russia; I connazionali di Giovanni Paolo II; Forma un trio con Giovanni e Giacomo; Il dongiovanni la fa di cuori; Un diminutivo di Giovanni; Il titolo di Caterina di Russia; Città della Russia occidentale; Penisola contesa da Russia e Ucraina; Lo importiamo dalla Russia; Ultime Definizioni