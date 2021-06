La definizione e la soluzione di: Un frutto come la bergamotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Pera

Curiosità/Significato su: Un frutto come la bergamotta Citrus × bergamia ( Bergamotto) signore in turco, per la sua similarità con la forma della pera bergamotta. La prima piantagione intensiva di alberi di bergamotto (bergamotteto) fu opera 30 ' (3 460 parole) - 22:54, 21 giu 2021

