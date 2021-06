La definizione e la soluzione di: Frutteti nei quali si raccoglie in autunno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Oliveti

Curiosità/Significato su: Frutteti nei quali si raccoglie in autunno Vittoriale degli Italiani (categoria Monumenti nazionali in Lombardia) museo d'Annunzio segreto raccoglie quanto fino ad ora era rimasto sconosciuto al grande pubblico perché chiuso negli armadi e nei cassetti della prioria: 39 ' (5 337 parole) - 17:24, 28 mag 2021

Altre definizioni con frutteti; quali; raccoglie; autunno; I frutteti coni malli; Oggetto non qualificato; Una... qualità da seccatori; Dolcetti pasquali di cioccolata; Qualifica il cast; Si usa per raccogliere le foglie; Per raccoglierle ci si punge; Si raccoglie nella cistifellea; Va in onda per raccogliere beneficenza; Boris, il romanziere di Autunno a Pechino; Ultime Definizioni