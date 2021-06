La definizione e la soluzione di: Contorno per bistecche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Patate Fritte

Curiosità/Significato su: Contorno per bistecche Tartare ( Bistecca alla tartara) come Contorno, patatine fritte (fr. = frites). Al ristorante il filet américain viene servito con accanto un boccettino di salsa Worcestershire, per eventuale 7 ' (782 parole) - 14:22, 25 feb 2021

