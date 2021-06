La definizione e la soluzione di: Le consonanti in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CQ

Curiosità/Significato su: Le consonanti in acqua Lingua georgiana (sezione consonanti) iniziano, appunto, con due consonanti. Alcuni esempi di parole che iniziano con consonanti doppie sono: ?????[?·info], (ts'q'ali), "acqua" ?????, (sts'ori), "corretto" 26 ' (2 621 parole) - 21:11, 27 apr 2021

Altre definizioni con consonanti; acqua; Le consonanti dello xeno; Versi senza consonanti; Le consonanti del luogo; Le consonanti degli uomini; Lo è l’acqua per la pasta; I bacini con l’acqua; Ospitano un bellissimo Acquario; Tagliano con l’acqua; Ultime Definizioni