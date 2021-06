La definizione e la soluzione di: Il compact degli Hi Fi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Disc

Curiosità/Significato su: Il compact degli Hi Fi Bang & Olufsen (sezione Sistemi Audio / Hi- Fi) produzione di apparecchi audio hi-fi e televisori. È stata fondata nel 1925 da Peter Bang e Svend Olufsen, da cui l'azienda prende il nome. La produzione aziendale 14 ' (2 013 parole) - 11:58, 9 nov 2020

Altre definizioni con compact; degli; Come dire compact disc; Legge il compact disc; Il per degli Inglesi; Guidò l'esodo degli Ebrei; Le consonanti degli uomini; Le palestre degli antichi Greci; Ultime Definizioni