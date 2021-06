La definizione e la soluzione di: Un cespuglio basso c ramoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Arbusto

Curiosità/Significato su: Un cespuglio basso c ramoso Lonicera sono sempre di colore scuro; Lonicera nigra L. - Caprifoglio nero: è un basso cespuglio (15 dm) con fusto e rami color bruno; la lamina delle foglie è ellittico-acuminata; 23 ' (2 591 parole) - 08:54, 22 giu 2021

