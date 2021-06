La definizione e la soluzione di: Caratteristico, singolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Caratteristico, singolare

Sui generis oggetto, un atteggiamento, che si distingue per via delle sue caratteristiche singolari, particolari, strane e non facilmente definibili. ^ Fodor. pp 850 byte (101 parole) - 17:56, 16 dic 2020