La definizione e la soluzione di: E’ bene averle in regola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Carte

Curiosità/Significato su: E’ bene averle in regola

Altre definizioni con bene; averle; regola; Il cognome di papa Benedetto XVI; La alza il prete nell'atto di benedire; L’antica regione con Benevento; Quasi ricchi, benestanti; E' bene averle chia­re; Così sono le lenzuola che si ritirano dopo averle stese; Aletta che regola rassetto; In grammatica presenta irregolarità di flessione nel tempo presente; Irregolare... corto; Striscia irregolare; Ultime Definizioni