La definizione e la soluzione di: Lo si aziona in discesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Freno

Curiosità/Significato su: Lo si aziona in discesa Vite di Archimede nel tubo dall'alto verso il basso e il suo moto di discesa aziona la vite di Archimede mettendola in rotazione producendo energia cinetica che può essere 7 ' (823 parole) - 17:38, 5 mar 2021

Altre definizioni con aziona; discesa; Lo aziona chi butta la pasta; Sta per internazionale; Nota Redazionale; I connazionali di Giovanni Paolo II; Si aziona in discesa; Discesa non rettilinea; La discesa dei barbari; Una discesa con le porte; Ultime Definizioni