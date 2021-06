La definizione e la soluzione di: Ha un anello per il guinzaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Collare

Curiosità/Significato su: Ha un anello per il guinzaglio Kynodesme Un kynodesme (in greco ????d?sµ?, letteralmente "guinzaglio da cani") era un cordoncino, una stringa o, a volte, una striscia di cuoio che veniva indossata 7 ' (732 parole) - 18:39, 12 mag 2021

